A Justiça Federal do Distrito Federal concedeu liminar à CCR NovaDutra, nesta segunda-feira (dia 23), suspendendo a redução da tarifa de pedágio no trecho da rodovia Presidente Dutra. A concessionária havia impetrado mandado de segurança contra a decisão da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (dia 20).

Em nota oficial, a NovaDutra reiterou “que segue acreditando no diálogo com o Poder Concedente e na estabilidade de regras do Programa de Concessões de Rodovias Federais, a partir do qual tem sido possível a atração de investimentos do setor privado para a modernização da infraestrutura viária brasileira”.

A decisão da ANTT determinava a redução em 5,26% da tarifa básica de pedágio de todas as praças compreendidas na BR- 166, que liga o Rio a São Paulo.