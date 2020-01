Um ônibus da Sul Fluminense que faz a linha Fazendinha Circular, deslizou no barro e bloqueou a Rua Deolindo Miguel, no bairro Fazendinha, na tarde desta sexta-feira (dia 10).

A lama desceu de um morro no momento do temporal que atingiu aquela área da cidade. No momento dessa publicação, o trânsito de veículos estava interrompido.

Além do bloqueio no trânsito, uma rede elétrica sofreu curto circuito, em decorrência de uma árvore que deslizou do barranco e atingiu o poste. Parte do bairro estava sem luz.