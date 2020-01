Menos de 24 horas após uma espessa nuvem de fumaça tomar os arredores da Usina Presidente Vargas e um barulho semelhante ao de uma explosão assustar os moradores de Volta Redonda, um novo incidente foi registrado no interior da fábrica de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Por medida de segurança, áreas próximas aos dispositivos de gases siderúrgicos precisaram ser evacuadas no final da manhã de sexta-feira (dia 10).

Segundo a empresa, o novo episódio foi provocado durante o processo de religamento dos equipamentos da fábrica após a interrupção do sistema de energia elétrica, que aconteceu na tarde quinta-feira (dia 9). “Ocorreu um evento pontual de falha em um dos bleeders de gás siderúrgico da Usina”, justificou a assessoria da CSN em nota. Os bleeders são válvulas de alívios instaladas nos altos-fornos. O procedimento adotado é uma medida de segurança operacional e dos trabalhadores. Ninguém ficou ferido.

Técnicos do Instituto Estado do Ambiente (Inea) estiveram na CSN na manhã de sexta para avaliar a situação. “Os resultados das estações de monitoramento da qualidade do ar no município de Volta Redonda demonstram um aumento nas concentrações de poluentes próximo ao período da ocorrência de emissões na Companhia Siderúrgica Nacional. Entretanto, não foram identificadas ultrapassagens aos padrões de qualidade do ar estabelecidos na Resolução Conama 491/2018 em nenhuma das estações localizadas no entorno da CSN”, destacou em nota o órgão ligado à secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade.

Falha no fornecimento

A Folha do Aço apurou que problemas foram registrados na quinta-feira em estações da Light, entre elas na subestação Nilo Peçanha, instalada no complexo de Lajes, no município de Piraí. A queda no fornecimento de energia provocou o desligamento dos equipamentos da Usina e automaticamente os bleeders dos altos-fornos II e III foram abertos. Isso teria provocado a emissão de particuladas finas de carvão pelo céu de Volta Redonda.