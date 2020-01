Na manhã desta terça-feira (dia 14), a Polícia Civil de Volta Redonda, realizou uma ação antipirataria, na feira livre do Retiro. Os alvos foram produtos piratas vendidos no local. Participaram da ação, 12 policiais, sob a coordenação do delegado titular Wellington Vieira.

Peças de roupa, calçados e bolsas foram recolhidos. Até o momento dessa publicação, o material ainda não havia sido contabilizado, mas segundo o delegado, será encaminhado à perícia.

Produtos apreendidos serão levados à perícia. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os comerciantes foram levados à delegacia, para serem ouvidos sobre a procedência, aquisição e venda dos produtos e, dependendo do caso, podem responder pelos crimes de violação de direito autoral e exposição e venda de mercadoria impropria para o consumo.

De acordo com o delegado, as ações iram continuar durante a semana, nas feiras livres dos bairros Sessenta, Aterrado e Vila Santa Cecília. Wellington advertiu que, o consumidor que adquirir esses produtos, pode responder pelo crime de receptação e, que as pessoas que foram ouvidas na delegacia, serão liberadas, mas poderão responder judicialmente após o resultado do laudo pericial.