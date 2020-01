O Governo do Estado iniciou uma campanha de arrecadação donativos para as vítimas das chuvas que atingiram o Norte e Noroeste do estado. Itens como água mineral, alimentos não perecíveis, material de higiene, roupas, roupa de cama, toalhas, colchonetes e material de limpeza podem ser doados em vários pontos da capital e do interior.

Em Volta Redonda, a doação pode ser entregue na sede do Inea, na Rua Cincinato Braga, número 221, no Aterrado.

O governador Wilson Witzel (PSC) visitou os municípios afetados pelas enchentes neste domingo (dia 26). “Estou com vários secretários vindo ajudar as pessoas. Vou conversar com os prefeitos e ligar para o presidente em exercício para pedir ajuda para as forças armadas”, disse o governador em vídeo gravado para sua rede social enquanto sobrevoava o município de Porciúncula.

Desde o início do temporal, na sexta-feira (dia 24), o Governo tem acompanhado a situação nas regiões e está com equipes de prontidão para auxiliar desabrigados. Equipes da Secretaria de Estado de Defesa Civil estão dando apoio para as autoridades municipais e o Estado também está monitorando as condições meteorológicas e os índices pluviométricos das cidades. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos já presta assistência às famílias desabrigadas.

Foto: Reprodução das Redes sociais