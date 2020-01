Em uma partida com direito a virada no placar, o Volta Redonda acabou derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, na noite deste sábado (dia 25), no Maracanã. João Carlos e Saulo Mineiro marcam os gols do Esquadrão de Aço. Para o rubro-negro balançaram as redes João Lucas, Rodrigo Muniz e Bill.

Apesar de ficar mais com a posse de bola, o Flamengo não fez um bom primeiro tempo. Aos 33 minutos, o Volta Redonda abriu o placar numa bola aérea com João Carlos. O Rubro-Negro tentou pressionar o adversário em busca do empate, mas o time da Cidade do Aço terminou na frente: 1 a 0.

João Carlos abriu o marcador com um gol de cabeça-

Fotos – André Moreira/VRFC

Na etapa final, os Garotos do Ninho voltaram com tudo e igualaram o marcador logo aos três minutos com João Lucas. O lateral-direito arriscou o chute na entrada da área, a bola desviou na zaga e contou com a falha do goleiro Douglas Borges: 1 a 1.

Rodrigo Muniz deixou tudo igual no placar –

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Aos 30’, o Mengão conseguiu a virada. O lateral-esquerdo Ramon foi na linha de fundo e cruzou para Rodrigo Muniz. O centroavante cabeceou bonito e virou o jogo: 2 a 1.

O Volta Redonda ainda buscou o empate com Saulo Mineiro, aos 41. Mas o Flamengo não desistiu e, quatro minutos depois, fez o terceiro gol com Bill. O atacante, que acabara de entrar na partida, acertou um belo chute de fora da área e decretou a vitória rubro-negra por 3 a 2.



Na próxima rodada, o Voltaço visita o Bangu, quarta-feira (dia 29), às 16h30mim, no estádio de Moça Bonita.

Campeonato Carioca 2020 – 3° rodada da Taça Guanabara

Flamengo 3×2 Volta Redonda

(25/01/2020 – estádio Maracanã – 18h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (William Mineiro), Marcelo e Bernardo (João Vitor); Pedrinho e João Carlos (Saulo Mineiro). Técnico: Luizinho Vieira.

Gol: João Carlos e Saulo Mineiro

Cartão amarelo: Bruno Barra