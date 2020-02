100% de aproveitamento em casa, líder do grupo B e da classificação geral, melhor ataque e artilheiro da competição. Esta é a campanha do Volta Redonda faltando uma rodada para o final da fase de grupos da Taça Guanabara. Cenário que, segundo o comandante Luizinho Vieira, está sendo construído por conta da forte pré-temporada e pelo comprometimento do elenco.

“Bato muito nesta tecla de que estamos colhendo os frutos de uma pré-temporada forte, porque o treino é fundamental para você evoluir. Também vale destacar o comprometimento de todo o grupo. Não temos só o time que irá iniciar o jogo. O pessoal que vem do banco de reforços está acrescentado muito. É um grupo que está querendo fazer a diferença. Claro que quando você conquista as vitórias, tudo o que você passou para os atletas fica muito mais evidente.” – destacou o treinador.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço visita o Boavista, sábado (dia 8) às 18h, no Elcyr Resende. Confronto que poderá garantir o Voltaço na semifinal da Taça Guanabara.

É planejar muito bem esta semana, porque temos um confronto decisivo diante do Boavista. Vamos analisar bem o adversário e procurar montar uma estratégia correta para o jogo, sempre procurar manter o equilíbrio das ações e seguir evoluindo, para fazermos mais uma grande partida e buscar a classificação” – projetou.

O Volta Redonda lidera o grupo B com 12 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que leva a pior nos critérios de desempate. Em terceiro vem o Madureira, com dez pontos, seguido pelo Vasco e Macaé, respectivamente, que somam quatro pontos, e pelo Resende, com dois pontos.

Foto: André Moreira