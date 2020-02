A Polícia Civil encontrou, no final da manhã desta quinta-feira (dia 6), o corpo de Igor Henrique da Silva da Anunciação, de 25 anos. O cadáver estava enterrado em uma área da mata próxima à antiga fábrica da Cimento Tupi, no Jardim Belmonte, na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa. Ele estava com os braços amarrados. Agentes da 93ª DP utilizaram um drone para auxiliar nas buscas.

Morador do bairro Retiro, Igor estava desaparecido desde a noite do último dia 2 de fevereiro, quando saiu de casa dizendo que iria comprar drogas no Jardim Belmonte. A informação foi repassada pela companheira dele durante registro feito na 93ª DP. O jovem foi visto pela última vez no domingo (dia 3).

A polícia trabalha com a suspeita de que Igor Anunciação tenha sido executado por traficantes de drogas que teriam localizado em seu aparelho celular uma fotografia com ele fazendo símbolos de uma facção rival.

Corpo encontrado em área de mata no Jardim Belmonte estava com os braços amarrados

Familiares do jovem chegaram a receber ligações telefônicas, suspostamente de criminosos, dizendo que Igor estava em poder deles e que iriam matá-lo “para servir de exemplo”. Foi informado ainda que se a polícia fosse acionada ele seria executado.

O corpo da vítima foi encaminhado para ser periciado o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços. A 93ª DP segue investigando o caso. Um suspeito de ser o mentor do crime já foi indiciado.

