Uma troca de tiros foi registrada no início da tarde desta quinta-feira no bairro Roma, em Volta Redonda, deixando um suspeito morto e outro ferido. O confronto ocorreu entre policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Segundo as primeiras informações, os agentes foram averiguar uma denúncia de tráfico e foram recebidos à tiros, revidando à agressão. Brendon de Carvalho Costa, de 19 anos, morreu antes de chegar ao Hospital São João Batista. Houve a apreensão de uma arma, um rádio comunicador, dois celulares, uma quantidade ainda não contabilizada de entorpecentes e material para embalar a droga.

O ferido, de 25 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista. Ele foi atingido na região lombar e, de acordo com as primeiras informações, estaria correndo risco de ficar paraplégico. A PM permanecia no local. (Foto: Redes sociais)