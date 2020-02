Na tarde desta quinta-feira (dia 13), uma mulher esfaqueou a própria mãe, de 70 anos, num apartamento na Rua Francisco Torres, no bairro São Luiz. A Polícia Militar foi avisada do crime após a idosa dar entrada com ferimentos à faca, no Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere.

Os policiais apuraram que ela foi ferida na face e pescoço, pela própria filha, que não teve a idade informada. Segundo o boletim da ocorrência feito pela Polícia Militar, uma irmã da idosa informou, que a filha dela havia deixado o local na Ecosport azul.

A identificação do veículo foi passada para o Ciosp, que emitiu alerta e, pouco depois, agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo interceptaram o carro na Rodovia dos Metalúrgicos, seguindo em direção à Via Dutra. A mulher foi conduzida à 93ª DP.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de feminicídio e, ainda nesta sexta-feira (dia 14), será encaminhada para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), para uma audiência de custódia. Segundo informações, a idosa segue internada, ainda sem previsão de alta.