A Prefeitura de Volta Redonda, através do programa Orgulho de Volta, entregou nesta quinta-feira, dia 20, a revitalização da Escola Especializada Professora Dayse Mansur, no bairro Aterrado. A unidade atende 70 alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência intelectual. A cerimônia foi marcada pela emoção e, na ocasião, os pais agradeceram pelo trabalho que a Secretaria de Educação (SME) realiza com os alunos especiais.

“Essa escola é excelente. Eu morava em outra cidade e minha filha nem estudava. Quando me mudei para Volta Redonda, em menos de um mês ela já estava estudando e se desenvolvendo. Fico feliz pelo carinho dos profissionais e estou emocionada em ver a escola tão linda desse jeito. Parabéns à prefeitura, que mantém esse espaço tão importante”, disse Márcia Gomes, mãe da Aline, de 13 anos.

Outra mãe que também ficou feliz em ver a unidade escolar reformada foi Ana Eluiza Bonadi, mãe do Ygor, de 14 anos. “Eu fico emocionada todas as vezes que venho à escola. Ter esse espaço é um privilégio para nós, pais e moradores da cidade. Ele precisava de uma revitalização e agora está lindo. Acho importante os investimentos que a prefeitura realiza na Educação Especial”, acrescentou.

O prefeito Samuca Silva destacou que a atual gestão investe na Educação Especial. “Queria agradecer aos pais que estão aqui por confiar no nosso trabalho. Estou emocionado em poder fazer parte dessa educação que transforma. O que muda uma sociedade é uma obra como esta, de uma unidade escolar que atende alunos especiais”, declarou.

A Escola Especializada Professora Dayse Mansur é mantida 100% pela Prefeitura de Volta Redonda, atendendo alunos de seis a 16 anos, divididos em 16 turmas. A diretora, Renata Lopes, que atua na unidade há 20 anos, destacou a importância e a valorização que a escola está recebendo desde 2017.

“As mudanças começaram a acontecer. Em todas as demandas que solicitamos somos atendidos e o maior exemplo disso é a fila de espera que não existe mais. Através de um trabalho excelente da Educação Especial zeramos esta fila. Gostaria de agradecer a gestão por olhar essa escola com carinho e toda atenção que nossos alunos especiais merecem”, afirmou.

A secretária de Educação, Rita Andrade, enfatizou o trabalho da equipe da SME e o olhar da gestão pela educação dos alunos especiais da rede. “Esse olhar de carinho com a Educação Especial é muito importante e vem de todos da gestão. Montamos uma sala de informática na escola, capacitamos, orientamos e aprendemos com esses profissionais que aqui trabalham. Estamos muito orgulhosos de estar construindo essas melhorias para a educação dos nossos alunos. Uma escola com pedagogia acessível e professores capacitados para acolher esses alunos”, declarou.

Foto: SecomVR