A prefeitura de Resende anunciou na última terça-feira (dia 18) a implementação de três novos sensores de nível e outros quatro pluviômetros manuais. A ampliação do sistema de monitoramento do Rio Paraíba do Sul e seus afluentes faz parte de uma série de melhorias promovidas pela Prefeitura de Resende, por meio da Diretoria-Geral de Defesa Civil (DGDC).

Após solicitação da prefeitura, uma equipe do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), visitou os trechos em que os novos equipamentos serão instalados, após a finalização dos estudos de viabilidade.

De forma inédita, os sensores de nível para acompanhamento dos rios, disponibilizados pelo Inea, serão implantados em três locais: no Rio Paraíba do Sul, em frente à sede da Administração Municipal; no Rio Alambari, altura do bairro Jardim Tropical; e no Córrego Água Branca, altura da sede da Administração Regional de Engenheiro Passos. Além disso, serão instalados quatro pluviômetros manuais, possivelmente, nas seguintes áreas: Engenheiros Passos, Vicentina, Vargem Grande e Vila da Fumaça.

Além dos sensores de nível, o Inea doará quatro pluviômetros manuais. Segundo a prefeitura de Resende, “o município ainda vai adquirir quatro pluviômetros, que deverão ser alocados nas seguintes áreas: Engenheiros Passos, Vicentina, Vargem Grande e Vila da Fumaça. A Defesa Civil de Resende ajudará na manutenção destes aparelhos, que deverá ocorrer uma vez por mês, em auxílio ao Inea, que já possui uma equipe especializada contratada para o serviço.” As intervenções nos pluviômetros servem para garantir o bom desempenho da leitura dos dados técnicos.