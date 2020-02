O carnaval vem sendo de grande trabalho em Volta Redonda. A equipe da Secretaria de Infraestrutura (SMI) está atuando na manutenção de ruas e praças em diversos bairros durante feriado prolongado. Segundo a prefeitura, são mais de 700 homens fazendo o trabalho de recapeamento asfáltico, manutenção e reparo de intertravados, limpeza de bueiros, caiação, capina, reparo, limpeza e melhoria no sistema de drenagem pluvial, roçada, retirada de resíduos e de entulhos, além de raspagem de barro em toda a cidade.

Ainda segundo a administração municipal, nesta segunda-feira (dia 24), 250 homens estão com equipes de capina e de roçada no Açude IV, no Aterrado (próximo ao estádio Raulino de Oliveira), Barreira Cravo, Jardim Normandia e Jardim Amália. Outras equipes estão retirando terra na Rua Deolindo Miguel, no bairro Fazendinha, na via Sérgio Braga e Ponte Alta. Já os bairros Roma, a Rodovia dos Metalúrgicos e Santa Cruz estão ganhando recapeamento asfáltico.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste, a equipe conta com equipamentos como caminhão espargidor de asfalto, rolo compactador de asfalto, caminhões e retroescavadeiras. “Estamos fazendo uma varredura em toda cidade. Fizemos uma programação para que todos os bairros sejam atendidos durante esse feriado prolongado. Nosso trabalho está atendendo a uma solicitação do prefeito Samuca para manter a cidade limpa e bem cuidada”, disse o secretário.