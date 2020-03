A Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste sábado (dia 14), na BR-101 (Rio-Santos), em Angra dos Reis, quatro carretas tanque com quase 200 mil litros de etanol.

Segundo a PRF, duas carretas foram apreendidas ainda na madrugada. Durante a manhã, mais duas foram interceptadas pelos agentes.

Os policiais relataram que as notas fiscais das cargas eram falsificadas. No total, foram apreendidos 195 mil litros do produto. O combustível seria distribuído em postos no Rio de Janeiro. Foto: Polícia Rodoviária Federal