Lançado na última quarta-feira (dia 18) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o site de cadastro de voluntários para o enfrentamento do coronavírus no Rio de Janeiro já conta 15,8 mil candidatos. Foram mais de dez mil inscritos só nas primeiras 24 horas de funcionamento. Entre o voluntariado, 56% são estudantes e 44% são graduados, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outras formações na área da saúde.



Os voluntários reforçarão as equipes das unidades de assistência a pacientes em decorrência da infecção pela Covid-19 em todo o estado. Para o secretário de estado de Saúde, Edmar Santos, salvar vidas é o que está motivando a população a se candidatar.

“A solidariedade fará a diferença com os voluntários fortalecendo o combate no atendimento para pacientes com coronavírus. Quanto mais pessoas inscritas, menos mortes. Uma corrente de solidariedade está se formando em todo o estado. Mas reforço que a população deve seguir as medidas de não se deslocar, ficando em casa”, afirma.

As inscrições são realizadas pelo site www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br, desenvolvido em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Proderj). Para o presidente do órgão, Mauro Farias, a tecnologia se apresenta como uma aliada à saúde.

“Estamos empenhados no atendimento às diversas áreas de atuação do estado no combate ao coronavírus. O número de inscritos no site comprova o espírito de solidaridade dos brasileiros em situações críticas como essa”, destacou.

Voluntários A médica Cristina Quadrat, 56 anos, é uma das voluntárias inscritas. Com mais de trinta anos de profissão, a clínica geral já atuou no voluntariado em Portugal durante a epidemia de ebola, em 2014.

‘’Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda. Sabemos que a crise pode aumentar e eu me sinto feliz e ansiosa em poder auxiliar o máximo de pessoas nesse cenário tão difícil’’, disse.

O estudante de enfermagem Douglas Borges, de 19 anos, e seus colegas de turma souberam do programa de voluntariado por compartilhamentos em redes sociais

“Não é um medo ficar na linha de frente no combate do novo vírus, porque eu sinto que nasci para ajudar num momento como esse. Por isso escolhi a profissão. É importante que as pessoas fiquem em casa, porque nós estamos indo pra rua, pros hospitais cuidar de quem realmente precisa”, contou.

Ao realizar o cadastro, é importante que o candidato insira seu telefone e e-mail atualizados, pois serão os canais pelos quais a SES entrará em contato. O número de inscritos pode ser acompanhado em tempo real no site.

Foto: Mauricio Bazilio