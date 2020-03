As montadoras Man Latin América (Volkswagen Carros e Caminhões), em Resende, e PSA (Peugeot e Citroën), em Porto Real, optaram, na tarde desta sexta-feira (dia 20), por interromper os trabalhos em todas as fábricas do país, devido a pandemia do Covid-19, afetando os polos do Sul Fluminense

A paralisação da Volkswagen está marcada para o próximo dia 30 de março, com retorno previsto para 20 de abril. Durante o período, funcionários da produção passarão por uma combinação de banco de horas e férias coletivas.

Na PSA a produção será interrompida no dia 23 de março, e retomada apenas no dia 21 de abril. A empresa só voltará a produzir, se a situação no país tiver se estabilizado.

Já a Nissan do Brasil, outra montadora que opera em Resende, entrou em regime especial, com funcionários do setor administrativo em home office. A iniciativa visa reduzir o número de pessoas circulando na fábrica.

A Jaguar Land Rover do Brasil, em Itatiaia, segue operando de forma normal. Apenas os funcionários dos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro estão em home office.