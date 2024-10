O vereador Betinho Albertassi ampliou em 83,8% sua votação nas eleições de 2024 se comparada com as eleições de 2020. Em 2020 foram 1.725 votos. Já em 2024 foram 3.170. Foi a maior evolução entre todos os vereadores eleitos em 2020 e reeleitos em 2024.

Em nota, o parlamentar afirmou que, diferente da maioria dos parlamentares, não depende de reduto específico. “Graças à sua representatividade junto ao público evangélico e seu trabalho de prestação de serviços à comunidade no Programa Fato Popular, o vereador conquista votos pulverizados em todos os bairros da cidade”.

Segundo Betinho Albertassi, foi identificado que as principais reclamações da população são sobre o transporte público e a centralização da pediatria no Hospital do Retiro. Ele se comprometeu a ajudar o prefeito Neto a resolver os problemas. “Já está prometido que a UPA do Santo Agostinho também terá pediatria. Mas precisamos que haja em outras unidades da rede pública de saúde. Com relação ao transporte, Volta Redonda necessita voltar a ter a quantidade de linhas e veículos de antes. A população deve ser atendida com dignidade”, declarou o parlamentar.