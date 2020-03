A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu estender o recesso de todas competições organizadas pela entidade até o dia 30 de abril. A medida visa conter a disseminação do novo coronavírus. A suspensão terminaria no fim de março.

A decisão foi publicada no final da tarde quarta-feira (dia 25) em resolução assinada pelo presidente da federação, Rubens Lopes. Os jogos no Rio de Janeiro já estavam acontecendo a portas fechadas, sem a presença das torcidas. A última rodada ocorreu no dia 15.

Prazo indeterminado

O Volta Redonda já havia comunicado aos atletas e toda a comissão técnica do departamento profissional que o retorno das atividades, a princípio marcado para a última segunda-feira (dia 23), havia sido adiado por tempo indeterminado.

“ A comissão técnica seguirá encaminhando programas de treinamentos para os atletas realizarem em casa, sempre reiterando o cuidado e isolamento neste momento difícil. Vamos continuar fazendo nossa parte e torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível”, destacou o vice-presidente, Flávio Horta Júnior.

Foto: Arquivo/SecomVR