Um jovem, de 19 anos, foi baleado e ferido a faca, na tarde desta segunda-feira (dia 20), dentro de sua casa, na Rua Antônio Graciano da Rocha, no bairro Vila Maria. A vítima levou um tiro no abdômen e um golpe de facão nas costas

Policiais militares em patrulhamento pelo bairro, receberam o pedido de ajuda de uma prima do jovem. Enquanto o Samu era aguardado, o jovem informou aos PMs o nome do autor do disparo, segundo ele, um tal de Matheus, mas disse não saber quem é o outro, que o atingiu com o facão.

Levado para a Santa Casa de Barra Mansa, o rapaz não corre risco de morrer. O motivo da tentativa de homicídio não foi informado.