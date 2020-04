As medidas restritivas causadas pela pandemia do novo coronavírus seguem refletindo na indústria. Na quinta-feira (dia 16), a Nissan fechou acordo com os operários da fábrica de Resende para suspensão temporária do trabalho durante um mês depois que se encerrar o período de férias coletivas, no dia 22 de abril.

Aprovada em assembleia organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a proposta inclui a redução de salários e de jornada, proporcionalmente, para outras áreas. “Como a maioria das empresas do Brasil, está sendo afetada como consequência do impacto econômico geral da rápida evolução da pandemia de Covid-19”, destacou a montadora, por meio de nota.

“As medidas seguem o programa emergencial de manutenção

do emprego e da renda, criado pelo governo federal. Segundo a empresa, isso “ajudará a minimizar o impacto nos negócios, sustentar

os empregos e gerenciar as atividades diante da retração do mercado”.

Dessa forma, a produção da Nissan, paralisada desde o dia 25 de marco, será retomada no dia 21 de maio. Na fábrica da montadora instalada em Resende trabalham 2,5 mil pessoas, incluindo terceirizados. Para o pessoal da área produtiva, que terá a suspensão

temporária do trabalho, uma parte do salário será pago pela empresa e outra pelo governo federal, seguindo o programa governamental.

