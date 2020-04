Uma ação da Polícia Militar nesta segunda-feira (dia 27), no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, resultou numa apreensão significativa de cocaína. Os agentes foram avisados sobre movimentação de traficantes numa área do bairro, que fica no limite com Volta Redonda, onde há um bambuzal.

Quando chegaram, eles viram diversos suspeitos saírem correndo. No local onde eles estavam foram abandonados 394 pinos e um quilo e meio de pasta base de cocaína, que rende três vezes em peso aos traficantes depois que é entorpecente é processado.

Segundo a PM, a cocaína seria de um traficante identificado apenas como “DG”. A droga foi apresentada na delegacia de Barra Mansa.