Um jovem de 23 anos, identificado apenas como Darley, foi preso no último domingo (dia 26), por ameaça à irmã com uma arma, na Rua Maria Belizário de Santana, na Fazenda da Barra II. Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou até a casa onde mora com a irmã “completamente transtornado” e causou um desentendimento familiar.

Após a briga, ele foi para a rua e efetuou disparos com a arma, com o intuito de ameaçar e amedrontar a irmã, de 20 anos, identificada apenas como Graziele. Os agentes foram até o local depois da briga e encontraram os irmãos. O jovem contou que estava com um machucado no pé.

Ele foi levado para o Hospital de Emergência, onde recebeu tratamento e foi liberado. Os dois foram em seguida para a delegacia de Resende. Darley ficou preso em flagrante por ameaça, com base na Lei Maria da Penha. Graziele foi ouvida e liberada.