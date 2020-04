Um casal foi preso nesta segunda-feira (dia 27) por porte ilegal de arma de fogo em Volta Redonda. A prisão foi feita pela Polícia Militar num posto de combustíveis da Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Casa de Pedra.

Os policiais receberam à tarde a informação de que um homem estava no posto, em um Astra cinza, esperando um comprador da arma. Eles abordaram o suspeito, de 37 anos, que estava no carro. A arma e oito munições calibre 38, estavam bolsa de sua namorada, de 30 anos.

De acordo com os policiais, o homem assumiu ser o dono do revólver e confirmou que iria vender a arma por necessidade financeira. Ele e a namorada foram levados para a delegacia, permanecendo presos com base na Lei do Desarmamento. Foto: Polícia Militar