A quinta-feira (dia 30) foi marcada por acidentes de trânsito que deixaram feridos na região. Logo pela manhã, uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão, na BR-393, a Rodovia Lúcio Meira, em Paraíba do Sul deixou um ferido grave.

O choque ocorreu no km 178. Um homem de 36 anos, que dirigia o carro, foi socorrido em estado grave pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. O motorista do caminhão, de 37 anos, não se machucou.

Em Barra Mansa, uma mulher deu sorte na tarde desta quinta-feira (dia 30). Ela tentou cruzar a passagem de nível da Rua Duque de Caxias, no Centro, quando uma composição da MRS Logística estava se aproximando.

A manobra arriscada não terminou bem. O carro dela foi atingido e arrastado pelo trem por vários metros. A mulher de 47 anos, não se machucou, mas precisou do atendimento no local porque estava muito abalada.

À noite, em Volta Redonda, um motoboy de 32 anos, sofreu ferimentos graves ao se envolver numa colisão com um carro na Rua Bartolomeu Bueno, na entrada do bairro Ilha Parque. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista.

E, também à noite, um idoso sofreu ferimentos leves ao sofrer um acidente no Elevado Castelo Branco, que liga os bairros Ponte Alta e Belmonte, em Volta Redonda. Ele perdeu a direção do Gol que conduzia quando saía do viaduto na extremidade do Belmonte.

Por sorte, o carro parou numa escadaria. Segundo os bombeiros, o condutor do Gol não se machucou gravemente. Foto: Foco Regional