Em Volta Redonda, a tolerância é zero com aglomeração e desrespeito as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus estabelecidas por decretos municipais do prefeito Samuca Silva.

Durante a noite desta sexta-feira, dia 15, a força-tarefa de fiscalização agiu de forma efetiva nos bairro Retiro, Colina e Niterói. Quatro estabelecimentos foram interditados por descumprimento do horário de funcionamento e em, pelo menos, 20 locais aglomerações foram desmontadas.

Ação integrada entre Prefeitura – Guarda Municipal, fiscais da Fazenda -, Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público, a força-tarefa atende a denúncias da população, por meio do telefone 156, a CAU (Central de Atendimento Única).

“A participação da população é fundamental para garantirmos o cumprimento das regras. Viu aglomeração? Disque 156, que os agentes vão verificar a denúncia. Separados, mas juntos é que vamos vencer a covid-19”, disse o prefeito Samuca.

As equipes também averiguaram casos reincidentes de violação, com aplicação do artigo 268 do Código Penal, que prevê detenção e multa para quem infringir a determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e que, se violada, expõe a perigo a saúde pública.

“Nossos esforços estão concentrados na força-tarefa, que é fundamental para o controle da pandemia em Volta Redonda, por meio da estabilidade dos seis eixos que estabelecemos. Dessa forma, a flexibilização de atividades comerciais pode ser mantida. Lembro que nossa proposta técnica foi validada por decisão judicial desta sexta-feira”, explicou o prefeito Samuca.

Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 1,15%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 31% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 6%); O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.