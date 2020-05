A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou, na tarde desta quinta-feira (dia 28), os números da Covid-19 no município. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pelo prefeito Samuca Silva (PSC) por meio de um áudio em um aplicativo de mensagens, a cidade chegou a 882 pacientes infectados e outros 2532 notificados com suspeita da doença.

Ainda de acordo com o relatório, a Cidade do Aço já tem 808 pessoas curadas. Os óbitos permanecem em 31, mesmo número do boletim anterior, divulgado na tarde desta quarta-feira (dia 27).

Volta Redonda segue dentro dos índices do acordo de flexibilização comercial. Nas últimas 24 horas, foi registrada uma variação de 4,54% nos casos suspeitos, valor inferior aos 5% estabelecidos junto ao MPRJ.

As UTIs municipais, no momento, contam com uma ocupação 14,8%, número menor que os 50% da determinação judicial. Já o Hospital de Campanha, opera com 10,5% de sua capacidade, portanto, abaixo dos 60% acordados com o MPRJ.