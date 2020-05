A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (dia 28), em Japeri, na Região Metropolitana, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o subtenente aposentado do Corpo de Bombeiros e pastor evangélico, Edson Miguel dos Santos Cunha, acusado de tentativa de feminicídio. Ele estava foragido da justiça e é suspeito de, no último dia 20, agredir a mulher com um taco de baseball.

Um mandato de prisão temporária já havia sido expedido contra Edson e, na última quarta-feira (dia 27), sua imagem foi divulgada no portal de procurados da Polícia Civil.

A vítima das agressões está internada em estado grave no Hospital Escola de Valença. Ela foi encontrada desmaiada, na estrada que liga Valença ao distrito de Barão de Juparanã, com diversos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, Edson espancou a mulher para “acobertar o relacionamento extraconjugal que teriam”.