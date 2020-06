Um tiroteio ocorrido na noite desta quarta-feira (dia 10), no Morro do Gama, em Barra do Piraí, matou um rapaz de 24 anos e feriu outros dois jovens. Segundo a PM, a troca de tiros foi entre suspeitos de tráfico e agentes da corporação, que foram atacados enquanto averiguavam uma denúncia no local.

Um dos suspeitos morreu na hora, mas até agora não teve a identidade divulgada. Os dois feridos foram socorridos na Santa Casa de Barra do Piraí, onde estão sob custódia.