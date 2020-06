Uma operação da Polícia Militar, que começou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levou à descoberta, em Volta Redonda, de dois endereços que serviam como pontos de armazenamento e distribuição de drogas para a região e outras cidades do estado. Cinco adultos foram presos e um adolescente foi apreendido. Entre os suspeitos, está um homem de 29 anos, que assumiu ser responsável pela distribuição de drogas no Sul Fluminense e outras cidades do estado. O entorpecente vinha de São Paulo.

Os policiais apreenderam, ao todo, 71 tabletes de maconha e R$ 21 mill em espécie. Segundo os policiais, o dinheiro e parte do entorpecente foram oferecidos pelo chefe do esquema em Volta Redonda, para não ser conduzido à delegacia de polícia. A operação começou no início da noite desta quarta-feira (dia 17), quando uma equipe do Batalhão Rodoviário da PM abordou na Linha Vermelha um Honda Civic com um casal transportando três quilos de maconha.

Eles revelaram onde haviam pegado o entorpecente, que tinha acabado de chegar de São Paulo, numa casa da Rua Bom Pastor, no Açude, em Volta Redonda. O 28º Batalhão de Polícia Militar foi acionado e encontrou no endereço indicado mais tabletes de maconha. Dois suspeitos, entre eles o chefe do tráfico e autor da proposta de propina, foram presos na casa.

Outros dois suspeitos foram presos quando chegaram com o dinheiro e parte da droga que pretendiam usar para corromper os policiais. No caminho para a delegacia de polícia, um deles ainda confessou que tinha mais maconha guardada em sua casa, na Viela Saíra, também no Açude. Só neste endereço foram 43 tabletes de maconha. Foto: Evandro Freitas