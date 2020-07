O prefeito Samuca Silva (PSC) afirmou, em transmissão ao vivo na tarde desta terça-feira (dia 7), que Volta Redonda terá 10 novos leitos de UTI, destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19. De acordo com o chefe do Executivo, as vagas possibilitarão uma queda na taxa de ocupação da rede de alta complexidade destinada à doença, que, no momento, está em 56%.

Samuca explicou que os equipamentos cedidos temporariamente pelo Hospital Hinja, serão utilizados para montar 10 leitos de alta complexidade no Hospital de Campanha, elevando o total de vagas de UTI a 37. “Teremos 18 leitos no São João Batista, nove no Hospital do Retiro e outros 10 no Hospital de Campanha”, pontou o prefeito.

Apesar das novas UTIs, Samuca ressaltou que a reabertura do comércio não ocorrerá de forma automática, visto que a Procuradoria Geral do município terá que conseguir a autorização para retomada da flexibilização pelas vias judiciais. “Já pedi para a Procuradoria entrar com o pedido na Justiça para a retomada da flexibilização”, disse.

De acordo com o prefeito, contabilizando os novos leitos, a ocupação das UTIs ficaria em torno dos 37%, o que possibilitaria a reabertura do comércio. O Hospital de Campanha funciona com 12% de sua capacidade

Números da Covid-19

A Cidade do Aço registrou duas novas mortes, chegando ao total de 83. Os infectado subiram para 2045, com 1518 curados.