No seu primeiro jogo-treino da intertemporada, o Volta Redonda venceu o Macaé por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (dia 22), no CT Oscar Cardoso. Luciano Naninho e Bebê marcaram os gols do jogo.

Durante a atividade, o comandante Luizinho Vieira colocou em campo jogadores que foram pouco utilizados durante o Campeonato Carioca. Dos 17 atletas que atuaram, apenas três não são formados na base do Esquadrão do Aço.

Entre os pratas da casa está o atacante Bebê, autor do segundo gol e que decretou a vitória tricolor.

“Estávamos desde a parada do Estadual sem atuar e a equipe se comportou muito bem e fez um grande jogo-treino. Estou muito feliz com o gol hoje e com a oportunidade de estar no elenco profissional. Sou um menino trabalhador, humilde e quero fazer história no Volta Redonda”, comemorou Bebê.

O Volta Redonda entrou em campo com: Vinícius Dias (Avelino); Julinho (Valter), Luan, William Mineiro (Gabriel Pereira) e Marcinho; Guilherme Eulálio (Bodão), Pedro Thomaz (Pedro Alves) e Luciano Naninho; Bebê, Daniel (Bambam) e Luan.