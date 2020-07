A secretaria de Saúde de Volta Redonda registrou, na tarde desta quarta-feira (dia 22), mais um óbito em decorrência da Covid-19, elevando o total a 109. Segundo a Pasta, trata-se de um idoso de 91 anos.

As ocupações hospitalares apresentaram queda. No momento, 40% das UTI estão sendo utilizadas e 8% do Hospital de Campanha. O aumento nos casos notificados, outro índice condicionante no acordo de flexibilização comercial, apresentou uma variação de 1,2% de ontem para hoje, chegando a 10.663.

Os infectados estão em 2.888, com 1.950 curados. 4230 exames apresentaram laudo negativo e foram descartados.