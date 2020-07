Três suspeitos de tráfico foram detidos na Rua Frei Henrique Soares, no Jardim Cidade do Aço, no fim da noite desta quinta-feira (dia 23). Entre os suspeitos estão uma jovem e um motoboy. A ação ocorreu quando policiais militares abordaram um motorista e uma jovem que estariam a serviço de um aplicativo.

Segundo os PMs, durante a abordagem a jovem demonstrou nervosismo, o que levou a uma revista mais minuciosa no veículo, apreendendo um tablete com meio quilo de maconha. A passageira contou aos agentes que iria entregar a droga a um homem, nas proximidades do Projeto Vida, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no Retiro.

Em posse da informação, outra guarnição foi deslocada até o local, prendendo o motoboy em flagrante. Ele estava armado com um revólver calibre 38. A moto também foi apreendida. Foto: Polícia Militar