A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, registrou nesta sexta-feira (dia 24), 242 casos de Covid-19. Segundo o Exército Brasileiro, não há registro de mortes.

Estes 242 casos, representam 13% dos 1.784 aspirantes a oficiais de carreira do Exército. Segundo informações do G1, a Aman e as outras 40 unidades de ensino do Exército não registraram óbitos de alunos.

O Instituto Militar de Engenharia (IME), na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, fez 196 testes para a doença, nos seus 866 alunos. Destes, oito casos foram registrados. Todos já se recuperaram.

Os números registrados na Aman, representam quase metade dos 489 casos de Covid-19 de Resende. Em nota oficial, a comunicação do Exército afirmou que desconhece esses números.