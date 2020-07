A Polícia Rodoviária Federal e a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil apreenderam durante operação conjunta na manhã deste domingo (dia 26), cerca de 50 kg de pasta base de cocaína que estava num caminhão guincho que seguia para o Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu no km 227 da Via Dutra, na altura do posto PRF de Caiçara, em Piraí.

Segundo a PRF, no guincho havia um casal. O condutor do veículo alegou que estava prestando serviço a uma seguradora e que havia sido acionado para buscar dois veículos, um Chevrolet Classic e um Fiat Punto, em São Paulo e deixá-los num endereço na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

Os agentes revistaram os veículos guinchados, encontrando no porta-malas do Chevrolet, dois sacos de ração para cachorros e quatro invólucros plásticos contendo os 50 kg de pasta base.

Diante dos fatos, o casal foi detido e encaminhado à Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. Foto: PRF