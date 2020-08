A prefeitura de Pinheiral confirmou, na noite desta sexta-feira (dia 31), 13º óbito em decorrência da Covid-19. Segundo a secretaria de Saúde, trata-se de um mulher de 79 anos, com problemas cardíacos crônicos que estava internada no Hospital de Campanha Lagoa-Barra, no Rio de Janeiro.

O município conta com 313 casos confirmados, sendo que 275 pacientes estão curados. Três pessoas estão internadas no município e uma fora de Pinheiral. No momento, são 38 notificados em isolamento domiciliar.