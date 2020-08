Um homem, de 38 anos, foi detido duas vezes pela Polícia Rodoviária Federal, em menos de 24 horas. Ele transportava quatro pássaros silvestres de modo irregular e foi detido na Via Dutra, em Itatiaia, na noite de quinta-feira e no dia seguinte, na mesma rodovia, já na altura de Barra Mansa, foi flagrado com outras duas aves.

Segundo informou a PRF, agentes numa fiscalização de rotina, no Posto de Floriano, distrito de Barra Mansa, deram ordem de parada a um carro com placa de Florianópolis (SC). Dois pássaros da espécie Trinca-ferro foram encontradas no porta-malas. As aves estavam com anilhas de identificação, mas o documento que listava os pássaros do criadouro do homem estava com a validade vencida e não apresentava os Trinca-ferros. Ele também não apresentou o Guia de Transporte Animal (GAT) caracterizando um crime ambiental.

Por ser um crime de menor potencial ofensivo, o homem assinou um Termo Circunstanciado da PRF e se comprometeu a comparecer no Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando for intimado. Os pássaros foram apreendidos e levados à Agência de Meio Ambiente de Resende