A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou, na noite deste domingo (dia 13), os números da Covid-19 no município. Segundo a Pasta, os infectados chegaram a 4.499, com 3.120 curados.

Os casos notificados apresentaram uma variação de 0,11%, contabilizando um total de 15.275. Os óbitos permanecem em 158.

A ocupação hospitalar segue dentro das metas do acordo de flexibilização das atividades. As UTIs estão com 27% de ocupação. Já o Hospital de Campanha, opera com 10% da capacidade total.