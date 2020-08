Um jovem de 22 anos, identificado como Felipe Da Silva Dos Santos, morreu após ser baleado pela Polícia Militar, na tarde deste domingo (dia 16), no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Ele foi socorrido no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos

O caso ganhou polêmica nas redes sociais por causa de um vídeo em que Felipe aparece no meio do mato, no momento em que é atingido pela polícia. De acordo com os agentes, houve confronto e, por isso, a reação.

Moradores da localidade contestaram a versão da PM, que apreendeu uma pistola calibre 9 mm. Segundo os policiais, a arma é a mesma que foi ostentada por Felipe em foto publicada numa rede social. Na ação, além da arma, foram apreendidos 209 pinos de cocaína, um carregador de pistola e 18 munições calibre 9 mm, além de R$140 em dinheiro.