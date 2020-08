Quando não vai na técnica, vai na raça! Após atuação morna nos 90 minutos, o Voltaço venceu o Ituano de virada por 3 a 1, com gols de João Carlos, Saulo Mineiro e Pedrinho, na tarde desta segunda-feira (dia 17). O jogo, que deu números finais a segunda rodada do grupo B da série C, foi no estádio Luso-brasileiro, na Ilha do Governador, na capital fluminense

O Ituano foi melhor no primeiro tempo e voltou para a segunda etapa pressionando o Esquadrão de Aço. Aos 17 minutos, o jovem atacante do time do interior paulista, Gabriel Barros, recebeu no lado direito da área, cortou para o meio e bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Douglas.

Com o primeiro gol, a equipe paulista relaxou, o Voltaço cresceu e começou a incomodar a defesa adversária. A insistência foi recompensada aos 30 minutos com o artilheiro João Carlos, que deixou tudo igual após cruzamento milimétrico de Pedrinho.

Sete minutos depois, o artilheiro virou garçom. João Carlos achou Pedrinho, que com um chute forte de fora da área, deixou o dele e virou para o Tricolor: 2 a 1.

Enquanto tentava empatar a partida, o Ituano se lançou ao ataque, abrindo espaço para os contra-ataques e já nos acréscimos, Saulo Mineiro tocou na saída do goleiro, dando números finais a partida.

O resultado positivo levou o Volta Redonda a vice-colocação do grupo B, com quatro pontos. Já o Ituano, caiu para o 4º lugar do grupo.