Um rapaz de 21 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça num caso de homicídio, foi preso no final da noite deste domingo (dia 30) pela Polícia Militar. A prisão foi possível porque a corporação recebeu uma denúncia de que o suspeito, identificado como Natan Da Silva Pereira Dias havia se hospedado num hotel da Rua Aureliano Garcia, no Centro da cidade.

Os policiais ficaram nas proximidades do hotel esperando a entrada ou a saída do procurado, até que Natan deixou o estabelecimento. O suspeito estava acompanhado de um jovem, de 23 anos. Ao ser abordado, ele não reagiu, sendo conduzido à delegacia de Barra do Piraí.