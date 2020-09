A Prefeitura de Volta Redonda irá rescindir os contratos de gestão dos hospitais São João Batista e Retiro. As unidades estão sendo geridas por organizações sociais e, em um prazo de 30 dias, a Secretaria Municipal de Saúde irá assumir a gestão dos dois hospitais.

Uma reunião com os servidores que são chefes dos setores do Hospital São João Batista aconteceu nesta segunda-feira (dia 31). Logo após, foi feita uma reunião com os profissionais do Hospital do Retiro.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, informou que todos profissionais que estão atuando nos dois hospitais serão contratados por tempo determinado de seis meses diretamente pelo município.

Segundo a secretaria de Saúde, os salários dos funcionários, abastecimento de insumos, e demais necessidades das unidades, serão assumidos pela pasta. “Criamos comissões para atuar nessa transição nos dois hospitais. Isso vai garantir a transição e o acesso à população a saúde de qualidade. A SMS irá garantir o atendimento e o abastecimento”, comentou.