Oficialmente o nome do prefeito Samuca Silva será confirmado como candidato à reeleição neste sábado (dia 12), em convenção às 11h do diretório do PSC de Volta Redonda. O atual mandatário do Palácio 17 de Julho chegou a anunciar que ficaria de fora da disputa, mas, segundo ele, “diante de tantos problemas, do nível baixo dos candidatos, e da atual situação econômica e da pandemia”, decidiu ser candidato.

Na última terça-feira (dia 8), o PSC, de Samuca, deu mais um passo visando a disputa da reeleição. Foi anunciado o nome da presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins, como escolhida para ser candidata à vice-prefeita. Além da liderança comunitária, Fátima trabalha na coordenação do Bloco da Vida, maior do país voltado para a terceira idade.Em entrevista exclusiva à Folha do Aço, na sexta-feira (dia 11), Samuca falou sobre a construção de sua candidatura à reeleição, as experiências adquiridas nesses quase quatro anos como prefeito, o novo plano de governo e o que ele espera da campanha eleitoral, que inicia no próximo dia 26 de setembro.

Confira a seguir:

Folha do Aço: O PSC realiza convenção neste sábado (dia 12), quando será confirmada a sua candidatura à reeleição. Como foi construída essa ideia de buscar mais 4 anos de mandato?

Samuca Silva – Eu sempre deixei claro ser contra a reeleição. Mas diante de tantos problemas, do nível baixo dos candidatos, e da atual situação econômica e da pandemia, decidi ser candidato. É temerário mudar a gestão agora. Estamos controlando o vírus na cidade, mas a guerra contra a Covid-19 ainda não foi vencida. Além disso, com gestão eficiente, mesmo com a queda de arrecadação da ordem de 30%, estamos conseguindo manter os serviços públicos em dia. Isso requer planejamento e capacidade administrativa, o que tenho. Diante disso, decidi colocar meu nome a disposição.Não vou fazer campanha grande, em horário de serviço, nada. Minha campanha será o trabalho. Estarei como sempre trabalhando incansavelmente na prefeitura para resolver os problemas da cidade.

Com o cenário atual, com uma pandemia provocando limitações nas campanhas, o senhor acredita que as eleições deste ano terão os debates como pontos centrais na busca pela confiança do eleitor?

Os debates sempre são importantes para que a população possa conhecer as propostas e a capacidade de cada candidato. Mas acredito que a confiança do eleitor em cada candidato será fundamental. Temos candidatos na disputa que prometeram tanto nos últimos anos que a população nem acredita mais. Os debates serão importantes. Mas a credibilidade de cada candidato vai ser mais. A população sabe quem a defende.

Na última eleição, a população apostou no novo, hoje, com a experiência de 4 anos de gestão, o senhor ainda se considera um candidato que se enquadra no perfil de novo?

Acredito que me encaixo na nova política. Sou diferente dessas pessoas que querem o poder pelo poder, como vemos hoje na cidade. A população sabe que eu não sou da velha política. Aliás, com diálogo trouxe adversários meus em 2016 para dentro do governo, para contribuir com a cidade, e fui traído por alguns. As pessoas sabem quem é da nova ou da velha política. E hoje, com a experiência que tenho em gestão e mais o conhecimento adquirido durante o mandato, tenho certeza que vamos fazer muito mais pela cidade.

Qual análise o senhor faz do quadro político atual em VR?

Muito ruim. É uma pena ver o cenário que estamos agora. Principalmente com a velha política tentando voltar a comandar a prefeitura pelo simples e único interesse no poder. Até agora, por exemplo, não vemos uma proposta dos demais candidatos para a cidade, para a retomada da economia, para salvar vidas durante a pandemia. Nada. Só olham para o retrovisor. Isso é muito ruim para cidade. Esse é um dos motivos de me colocar como candidato novamente.

Em seu novo plano de governo, para os próximos quatro anos, quais serão as prioridades?

Precisamos avançar em frentes que não conseguimos nesses 4 anos. Vamos chegar aos bairros com mais eficiência, com a ajuda da nossa vice, a Fátima Martins, que é uma conhecedora dos quatro cantos da cidade. Na Saúde, precisamos avançar na questão da Atenção Básica da Saúde e em questões de cirurgia, como a de catarata. Outro gargalo que não conseguimos resolver foi o do transporte coletivo. Tentamos realizar a licitação e a Justiça não permitiu. Diante disso, essa será uma das nossas prioridades em um segundo mandato. Mas estamos construindo o plano de governo, dialogando com a população, e vamos fazer muito mais.

Nestes 4 anos como prefeito, existe algo que em um novo mandato o senhor não faria?

A política é dinâmica. Um mandato não é igual a outro. Tenho certeza que fizemos o que deveria ter sido feito.

E quais foram as conquistas da administração Samuca Silva que o senhor apontaria como fundamentais para VR?

Tivemos diversas conquistas importantes. Lembro que passamos pela maior chuva da história da cidade, pela greve dos caminhoneiros, crise econômica, prisão de um governador de oposição, eleição presidencial conturbada, entre outros. E mesmo assim avançamos. Abrimos a Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, criamos o Hospital do Idoso, abrimos novamente o Hospital Santa Margarida, reabrimos o Restaurante Popular, criamos o Tarifa Comercial Zero, fomos por dois anos a cidade que mais gerou empregos, iniciamos o processo para a implantação do Polo Metalmecânico, entre tantas outras conquistas. Na área de gestão, criamos órgãos de controle interno, como Controladoria-Geral do Município, fortalecemos a Procuradoria Geral; centralizamos as compras na Central Geral de Compras que gera economia ao dinheiro público, entre outros.