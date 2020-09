O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), afirmou na noite desta quinta-feira (dia 24), que os funcionários de limpeza e higiene do Hospital São João Batista receberão os salários referentes ao mês de agosto nesta sexta-feira (dia 25). A informação foi divulgada durante uma live do prefeito.

Samuca se desculpou pelo atraso nos pagamentos e contou que a demora se deve ao rompimento do contrato com a Organização Social (OS) Associação Filantrópica Nova Esperança, que administrava a unidade. “As contas estão sendo auditadas, bem como está acontecendo no Hospital do Retiro. Até a próxima segunda-feira, uma nova empresa irá assumir a limpeza do São João Batista”, disse Samuca, lembrando que os antigos funcionários serão contratos pelos novos responsáveis pela higienização da unidade.

O prefeito aproveitou a transmissão para informar que o novo acordo de flexibilização, firmado junto ao Ministério Público, ainda não foi homologado pela Justiça. As novas flexibilizações permitem o funcionamento de campos de futebol e atividades em clubes.

Volta às aulas

Mais uma vez, Samuca afirmou que não acredita num retorno das aulas presenciais das escolas públicas ainda neste ano. Já o fornecimento de cestas básicas para os alunos, segundo o prefeito, ficará a cargo da prefeitura, pois o processo de licitação fracassou.

Números da Covid-19

São 6.031 casos confirmados e 20.527 notificados como suspeitos. Não houve aumento no número de óbitos, que são 210. Há 5.170 curados e 10.377 exames deram negativo.

Houve um aumento de 0,71% dos casos suspeitos, 7,40% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados e a ocupação do Hospital de Campanha está em 0%.