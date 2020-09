Em jogo muito movimentado, com direito a expulsões, viradas e gol de empate no último minuto, o Volta Redonda empatou com o Brusque-SC em 2 a 2. Após o confronto, o comandante Luizinho Vieira analisou a partida r destacou que o Esquadrão de Aço poderia ter saído com a vitória.

“Nós devemos tirar lições dessa partida para a sequência da competição. Enfrentaremos mais um adversário direto na luta pelo G4 e não podemos voltar a cometer os erros das últimas rodadas. Iniciar o returno com uma boa pontuação e atuando bem será de suma importância para o objetivo final, que é a classificação”, afirmou.

Com 13 pontos ganhos, o Volta Redonda termina a oitava rodada na terceira posição do grupo B, três atrás do vice-líder Brusque-SC e a quatro do líder Ypiranga-RS. O Criciúma-SC, com 12 pontos, fecha o G4.