A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, durante a Operação Nossa Senhora, um Honda Civic clonado com o CRLV adulterado, na Via Dutra. A apreensão ocorreu no km 227, na altura do posto Caiçara da PRF, em Piraí

Segundo a PRF, o veículo era conduzido por um homem de 43 anos, que estava viajando do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, com sua família. Durante a abordagem, os agentes constaram adulterações na documentação e nos sinais identificatórios do veículo, confirmando o clone.

Segundo o homem, ele havia comprado o veículo de um revendedor em Guaratiba (RJ), durante sua última viagem ao Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Piraí, onde o homem foi enquadrado por receptação culposa, sendo liberado para responder em liberdade. O veículo foi apreendido. Foto: PRF