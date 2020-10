Policiais militares flagraram um jovem de 24 anos no telhado de um bar, na Rua dos Mineiros, em Valença, após ter furtado dinheiro do estabelecimento, no último domingo (dia 11)

A PM informou que o bar tinha acabado de fechar e, ao passar pelo local durante patrulhamento, policiais foram abordados por um grupo de pessoas indicando que um homem estava no telhado do bar pedindo ajuda para descer. Os donos do bar ainda estavam por perto e retornaram ao local. Eles reabriram o bar e deram por falta de R$ 130.

Segundo eles, o dinheiro seria do caixa e havia sido deixado lá para o dia seguinte. O suspeito informou aos agentes que estava no banheiro quando o bar fechou. Percebendo que estava sozinho, pegou o dinheiro do caixa e tentou fugir pelo telhado, mas não conseguiu.

Ele foi levado para delegacia e vai responder por crime de furto a estabelecimento comercial.