Policiais rodoviários federais recuperaram no último domingo (dia 11) um Fiat Uno furtado no ano de 1999. O carro, que ostentava placa de Barra Mansa, na verdade foi originalmente emplacado em Volta Redonda, onde o furto aconteceu.

Os policiais estavam fazendo uma blitz no km 272 da Dutra quando perceberam que o condutor do Uno parou a cerca de 100 m do ponto de fiscalização. Eles foram até o veículo e pediram a documentação do veículo e do condutor.

O motorista logo confessou que não tem carteira de habilitação. Quando consultaram os dados de identificação do motor e do chassi, os policiais verificaram que o veículo era furtado.

O motorista foi conduzido à delegacia de Barra Mansa e, em princípio, vai responder por receptação.