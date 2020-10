Um incêndio atinge nessa terça-feira (dia 27), o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício atingido pelas chamas é o prédio 1, onde ficam as enfermarias e salas para exames de raio-x.

Bombeiros de cinco quartéis, Fundão, Ilha do Governador, São Cristóvão, Penha e Central, estão no local. De acordo com a assessoria do Hospital, o prédio foi totalmente evacuado e os 200 pacientes foram realocados em outras áreas

Ainda de acordo com o hospital, o fogo começou no subsolo e atingiu uma parte do almoxarifado, onde estão as fraldas geriátricas.