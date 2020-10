Nesta quarta-feira (dia 28), a Avenida Dario Aragão, no Centro de Barra Mansa, será interditada de 7h às 13h, pois a empresa responsável pela instalação do Pátio de Manobras, iniciará a implantação da passarela Isaias Leite.

Para que o serviço seja executado com segurança, a via será interditada na altura do Sesi e o trânsito será desviado para a Rua Ari Fontenele, que funcionará em esquema de mão dupla.

De acordo com o comandante interino da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, durante a execução do serviço e para garantir a fluidez do trânsito, uma equipe da guarda estará presente auxiliando os condutores. “O fechamento provisório ocorrerá na Av. Dário Aragão, na altura da passarela do Sesi, entre os números 379 e 451. O trânsito seguirá em esquema de mão dupla pela Rua Ari Fontenele e uma parte da Rua Francisco Vilela, até o Viaduto Alexandre Fischer. A empresa responsável pelo procedimento presume que o serviço será finalizado antes do horário previsto, mas de qualquer forma, estaremos acompanhando para que tudo flua da melhor forma possível”, ressaltou Valente.